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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана

    5 Июля 2023, 06:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 5 июля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут лишь в трех городах - в городе Актобе, ночью в городах Атырау, Астана.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Как сообщалось ранее, грозы, жара и град накроют 5 июля всю территорию страны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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