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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана

    21 Ноября 2022, 04:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 21 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Астане, Актау и Атырау. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    21 ноября 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Актау, Атырау

    Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере данных городов. Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха в Атырау, повышенный в Астане и Актау.

    Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    При неблагоприятных метеоусловиях гражданам рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Ранее сообщалось, что туман, гололед и осадки прогнозируют синоптики в Казахстане 21 ноября.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Экология Казгидромет Погода Атырау Актау
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