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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана

18 Ноября 2022, 07:32
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана
18 Ноября 2022, 07:32

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 18 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Астане, Алматы и Петропавловске. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

18 ноября 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы и Петропавловск.

Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере данных городов. Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха в Алматы, повышенный в Астане и Петропавловске.

Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях гражданам рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что туман, гололед и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане 18 ноября.


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