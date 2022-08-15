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    • Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана

    15 Августа 2022 05:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в Нур-Султане, Алматы и Актобе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, 15 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия в Нур-Султане, Алматы и Актобе.

    В данных городах будет повышенный уровень загрязнения воздуха.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что на юге и западе Казахстана 15 августа ожидается жаркая погода.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    #Нур-Султан #Алматы #Экология #Казгидромет #Погода #Природа #Актобе
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