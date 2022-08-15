Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в Нур-Султане, Алматы и Актобе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 15 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия в Нур-Султане, Алматы и Актобе.

В данных городах будет повышенный уровень загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что на юге и западе Казахстана 15 августа ожидается жаркая погода.