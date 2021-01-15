+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -28 °С
Алматы: -11 °С
USD 419.96 EUR 510.88
RUB 5.72 CNY 64.97
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана

15 Января 2021 05:03
Поделиться:
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 15 января рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какой будет погода в Казахстане 15 января
Неблагоприятными будут метеоусловия в трех городах РК 14 января Метель, гололед, сильный ветер ожидаются в Казахстане 14 января Метель и туман: в четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

15 января 2021 года в городах Нур-Султане, Усть-Каменогорске и Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

В Актобе, Алматы, Балхаше, Караганде, Таразе, Темиртау метеоусловия, по прогнозам синоптиков, будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


Подписывайтесь на наш канал:

#Экология   #Казгидромет  
Поделиться:

Автор:

Багдат Хасенова

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив