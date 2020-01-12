Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 12 января в трех городах республики ожидаются неблагоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, неблагоприятные метеорологические условия, способствующие загрязнению воздуха, ожидаются в Актобе, Кызылорде. В Караганде неблагоприятные метеоусловия прогнозируются только ночью, днем - нет.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



