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    • Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в субботу в Алматы и Петропавловске

    6 Августа 2022 06:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия 6 августа ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Согласно прогнозу, в субботу неблагоприятные метеоусловия будут только в Алматы и Петропавловске. Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение первой, второй или третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

    В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Как сообщалось ранее, дожди и грозы ожидаются 6 августа на юге и востоке Казахстана.
    #Экология #Казгидромет #Погода
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