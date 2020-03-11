Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах республики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 11 марта неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах республики. Об этом передаёт МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, 11 марта в городах Караганда, Алматы, Актобе, Балхаш, Нур-Султан и Темиртау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).