Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 4 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Астане, Алматы, Кокшетау, Риддере (второй степени), Семее (второй степени) и Усть-Каменогорске (второй степени), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению веществ в атмосфере. Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха в Алматы , повышенный – в Астане, Кокшетау, Риддере, Семее и Усть-Каменогорске.
В остальных городах Казахстана метеоусловия будут благоприятными.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
При неблагоприятных метеоусловиях второй степени рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;
- промывать нос и горло при возвращении домой;
- не допускать сжигание отходов и мусора.
Ранее сообщалось, что в большинстве городов Казахстана 4 декабря ожидается погода без осадков.