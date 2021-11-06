Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 6 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Балхаше, Жезказгане, Караганде, Темиртау и Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 6 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Балхаш, Жезказган, Караганда, Темиртау и Шымкент.

В Алматы сутки 6 ноября, ночью 7 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Балхаше сутки 6 ноября, ночью 7 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Жезказгане сутки 6 ноября и ночью 7 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Караганде ночью 6 и 7 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Темиртау ночью 6 и 7 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Шымкенте ночью 6 и 7 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



