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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана

19 Декабря 2022, 04:05
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Шымкент, Караганда, Жезказган, Усть-Каменогорск, Семей и Риддер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В Риддере, Семее и Усть-Каменогорске объявлено предупреждение второй степени. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в понедельник на севере и западе Казахстана ожидаются снег и дожди. Лишь на юге, юго-востоке, востоке, в центре страны сохранится погода без осадков.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее в восьми областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.

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