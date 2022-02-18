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вчера 22:41
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные для качества воздуха метеоусловия прогнозируются в семи городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
По данным синоптиков, 18 февраля 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Балхаш, Жезказган, Караганды, Темиртау и Шымкент.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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