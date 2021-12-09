Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеорологических условиях воздуха на 9 декабря рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».

По данным РГП «Казгидромет», 9 декабря 2021 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Жезказган, Караганды, Кокшетау, Костанай, Нур-Султан, Павлодар и Темиртау.