Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеорологических условиях воздуха на 8 декабря рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».
По данным РГП «Казгидромет», 8 декабря 2021 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Актау, Жезказган, Караганды, Костанай, Нур-Султан, Петропавловск и Темиртау.
Стоит отметить, в городах Актау и Жезказган неблагоприятные метеоусловия прогнозируют уже вторые сутки.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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