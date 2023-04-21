Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана

    21 Апреля 2023, 02:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 21 апреля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городах Усть-Каменогорск, Семей, Ридер, Алматы и Астана.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
    Дожди с грозами пройдут на юге и севере Казахстана
    Заморозки прогнозируют в Астане и семи областях
    Похолодание и осадки ожидаются на выходные в Казахстане
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров