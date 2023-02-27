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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана

    27 Февраля 2023, 06:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 27 февраля в Караганде, Жезказгане, Атырау, Шымкенте и Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    27 февраля 2023 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Караганда, Жезказган, Атырау, Шымкент, Алматы.

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 8 февраля в регионах Казахстана ожидается туман, на юге республики сильные осадки в виде дождя и снега.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Как сообщалось ранее, погода без осадков ожидается на большей части территории Казахстана 27 февраля.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Экология Казгидромет Погода
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