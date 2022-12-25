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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана

25 Декабря 2022, 05:23
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в пяти городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгдромет».

По информации РГП «Казгидромет», 25 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Темиртау.

Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Степени предупреждений устанавливаются в зависимости от уровня превышения максимально разовых концентраций загрязняющих веществ установленных нормативов.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют 25 декабря на большей части Казахстана погоду без осадков.


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