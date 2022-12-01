Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 1 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, Атырау и Риддере (2 степени), Семее (2 степени), Усть-Каменогорске (2 степени), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

1 декабря, ночью 2 декабря метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города. Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В остальных городах Казахстана метеоусловия будут благоприятными.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

При неблагоприятных метеоусловиях 2 степени рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;

- промывать нос и горло при возвращении домой;

- не допускать сжигание отходов и мусора.

Ранее сообщалось, что 1 декабря в центре, на юге и юго-востоке Казахстана ожидаются осадки, преимущественно в виде снега.