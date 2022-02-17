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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана

17 Февраля 2022 03:00
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные для качества воздуха метеоусловия прогнозируются в пяти городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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По данным синоптиков, 17 февраля 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Атырау, Балхаш, Жезказган и Шымкент.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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