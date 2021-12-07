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вчера 23:00
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеорологических условиях воздуха на 7 декабря рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».
По данным РГП «Казгидромет», 7 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Актау, Атырау, Балхаш, Жезказган и Шымкент.
Стоит отметить, в городах Шымкент и Атырау неблагоприятные метеоусловия прогнозируют уже вторые сутки.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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