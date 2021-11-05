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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана

5 Ноября 2021 06:12
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 5 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Балхаше, Жезказгане, Караганде и Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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По прогнозам синоптиков, в Алматы сутки 5 ноября, ночью 6 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Балхаше сутки 5 ноября, ночью 6 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Жезказгане сутки 5 ноября, ночью 6 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Караганде ночью 5 и 6 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Темиртау ночью 5 и 6 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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#Алматы   #Карагандинская область   #Экология   #Казгидромет   #Погода  
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