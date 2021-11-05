Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 5 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Балхаше, Жезказгане, Караганде и Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
По прогнозам синоптиков, в Алматы сутки 5 ноября, ночью 6 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
В Балхаше сутки 5 ноября, ночью 6 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
В Жезказгане сутки 5 ноября, ночью 6 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
В Караганде ночью 5 и 6 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
В Темиртау ночью 5 и 6 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- Тринадцать операций по удалению камней из почек сделали карагандинцам за счет медстрахования
- «Кайрат» вновь уступил «Карабаху» в матче Лиги конференций
- Пожар в крупном мебельном магазине – карагандинские спасатели провели учения
- Автовор сканером вскрыл чужое авто и похитил 20 млн тенге в Алматы
- Алматинка через суд заставила стоматолога вернуть деньги за лечение
- Более 200 ДТП за два дня произошло в Нур-Султане из-за гололеда
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана