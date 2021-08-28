Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 28 августа ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, 28 августа неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются лишь в столице страны - Нур-Султане.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



