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вчера 22:52
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 28 августа ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, 28 августа неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются лишь в столице страны - Нур-Султане.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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