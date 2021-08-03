-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 3 августа ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, 3 августа 2021 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются лишь в столице страны - Нур-Султане.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- Прогноз на три дня: жара ожидается на западе и юге Казахстана
- Жара и грозы ожидаются в Казахстане 3 августа
- О шторме предупредили жителей еще восьми регионов РК
- «Вырубку» деревьев в районе аэропорта прокомментировали в акимате Алматы
- Какая погода ожидает в августе жителей СКО
- Природу Катон-Карагайского нацпарка представили на фотовыставке в ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана