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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау

6 Декабря 2021 06:25
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеоусловиях в городах республики 6 декабря рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».

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По данным РГП «Казгидромет», 6 декабря 2021 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Шымкент и Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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#Нур-Султан   #Атырауская область   #Экология   #Шымкент   #Погода  
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