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    03:00, 23 Май 2021 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Караганде и Костанае

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 мая в трех городах республики ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Как сообщает РГП «Казгидромет», в Нур-Султане, ночью – в Караганде, Костанае ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Костанайская область Астана Экология Карагандинская область для mail.ru
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