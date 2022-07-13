Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Петропавловске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –В большинстве городов Казахстана 13 июля ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В среду неблагоприятные метеорологические условия, по данным синоптиков, ожидаются лишь в Нур-Султане и Петропавловске. Метеоусловия в этих городах будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось о штормовом предупреждении, объявленном в семи регионах Казахстана.



