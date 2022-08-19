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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Алматы
19 Августа 2022 05:39

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 19 августа неблагоприятные метеорологические условия будут в Нур-Султане и Алматы. Ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что на севере Казахстана 19 августа ожидается похолодание.


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