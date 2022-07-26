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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Алматы

    26 Июля 2022, 05:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере данных городов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, 26 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нур-Султане и Алматы. В этих городах будет повышенный уровень загрязнения воздуха.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что 26 июля в южных регионах страны температура воздуха будет доходить до 40-44 градусов жары.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Алматы Экология Казгидромет Погода
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