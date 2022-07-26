26 Июля 2022 05:19

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере данных городов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 26 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нур-Султане и Алматы. В этих городах будет повышенный уровень загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 26 июля в южных регионах страны температура воздуха будет доходить до 40-44 градусов жары.