Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Алматы
25 Июля 2022 05:43

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере данных городов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 25 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нур-Султане и Алматы. В этих городах будет повышенный уровень загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в шести регионах страны 25 июля ожидаются дожди с грозами и шквальный ветер.

Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы 24 июля
Неблагоприятные  метеоусловия будут в Алматы
Неблагоприятные  метеоусловия будут в Алматы и Актобе
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Молния попала в пастуха в Актюбинской области
Дожди ожидаются на западе Казахстана 25 июля
Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по триатлону в Нур-Султане
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Нур-Султан остается в «желтой» зоне по COVID-19
Эпидситуация по КВИ, встреча глав стран ЦА, громкие уголовные дела – обзор недели в Казахстане
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы 24 июля
Крупнейшая речная рыба Китая признана вымершей
Популярное
1 Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана
2 Президент Казахстана провел встречу с управляющим Госинвестфонда Саудовской Аравии
3 Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями крупнейших компаний Саудовской Аравии
4 2649 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
5 Президент РК наградил Короля Саудовской Аравии орденом «Алтын Қыран»

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив