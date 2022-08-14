Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Алматы и Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 14 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия в Нур-Султане, Алматы и Актобе (1 степень).

В данных городах будет повышенный уровень загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в Казахстане 14 августа ожидается теплая погода без осадков.



