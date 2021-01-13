+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: -4 °С
USD 419.62 EUR 510.8
RUB 5.6 CNY 64.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Кызылорде

13 Января 2021 06:30
Поделиться:
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Кызылорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 13 января ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Подтопление населенных пунктов предотвратили в Таласском районе  Жамбылской области
Метели и снегопады продолжатся в Казахстане В связи с улучшением погоды открыты два участка дорог из Нур-Султана Метель в СКО: Более 100 единиц техники работает на дорогах

По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются лишь в Кызылорде.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив