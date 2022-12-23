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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух крупных городах Казахстана

    23 Декабря 2022, 04:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Шымкент и Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Отметим, что Шымкент и Актобе являются третьим и четвертым по населению городами Казахстана соответственно. Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в пятницу на большей части Казахстана вновь ожидаются снег и низовая метель.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Экология Шымкент Погода Актобе
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