Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух крупных городах Казахстана

23 Декабря 2022, 04:11

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Шымкент и Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Отметим, что Шымкент и Актобе являются третьим и четвертым по населению городами Казахстана соответственно. Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в пятницу на большей части Казахстана вновь ожидаются снег и низовая метель.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.