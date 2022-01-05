Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В двух городах Казахстана 5 января прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По данным «Казгидромета», 5 января 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нур-Султане и Алматы.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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