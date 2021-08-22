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вчера 19:21
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В двух городах Казахстана 22 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По прогнозам синоптиков, 22 августа в Нур-Султане и Петропавловске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Уровень загрязнения воздуха в Нур-Султане - Р 0,1-0,18.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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