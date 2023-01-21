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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городаx Казахстана

    21 Января 2023, 06:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия 21 января ожидаются в 9 городах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По информации РГП «Казгидромет», 21 января в Костанае, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Актобе, Астане, Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    При неблагоприятных метеоусловиях гражданам рекомендуется:

    сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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