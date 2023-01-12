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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана

12 Января 2023, 05:19
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, в Астане, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Актобе, Жезказгане, Балхаше, Алматы и Шымкенте 12 января ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. В остальных городах Казахстана метеорологические условия будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях гражданам рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что в большинстве регионов Казахстана 12 января сохранится морозная погода без осадков.


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