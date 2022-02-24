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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана

24 Февраля 2022 04:17
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеоусловиях в городах республики 24 января рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», 24 февраля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Темиртау и Шымкент.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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#Нур-Султан   #Алматы   #Атырауская область   #Карагандинская область   #Экология   #Казгидромет   #Мангистауская область   #Шымкент   #Погода  
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Автор:

Гульмира Байзакова

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