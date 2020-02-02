Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеоусловия сложатся 2 февраля в девяти городах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, в городах Караганда, Кызылорда, Кокшетау, Нур-Султан, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Усть-Каменогорске и Шымкенте ожидаются неблагоприятные условия загрязнения воздуха.