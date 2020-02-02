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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана

2 Февраля 2020 02:29
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеоусловия сложатся 2 февраля в девяти городах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, в городах Караганда, Кызылорда, Кокшетау, Нур-Султан, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Усть-Каменогорске и Шымкенте ожидаются неблагоприятные условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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Жанара Мухамедиярова

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