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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах РК

    24 Августа 2022, 06:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 24 августа неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в четырех городах республики. Синоптики прогнозируют, что они будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, в среду, 24 августа, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нур-Султане, Алматы, Петропавловске, Актобе.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    23 августа 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экология Казгидромет Погода
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