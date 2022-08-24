Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 24 августа неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в четырех городах республики. Синоптики прогнозируют, что они будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, в среду, 24 августа, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нур-Султане, Алматы, Петропавловске, Актобе.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

23 августа 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются

