Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана

Автор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Мая 2023, 03:45
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 мая в городах Усть-Каменогорск, Риддер, Атырау, Актау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в субботу на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Экология   Погода   Атырау   Усть-Каменогорск   Актау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Рост количества приписок в медорганизациях отмечают в Казахстане
Рост количества приписок в медорганизациях отмечают в Казахстане
Индексацию тарифов на медуслуги в связи с инфляцией проведут в РК
Индексацию тарифов на медуслуги в связи с инфляцией проведут в РК
Названы недостатки системы ОСМС
Названы недостатки системы ОСМС
Усилить контроль над деятельностью ФСМС намерены в РК
Усилить контроль над деятельностью ФСМС намерены в РК
Полное выступление Главы государства на первом Саммите «Центральная Азия – Китай»
Полное выступление Главы государства на первом Саммите «Центральная Азия – Китай»
Почти тонну незаконно выловленной рыбы выявили в Алматинской области
Почти тонну незаконно выловленной рыбы выявили в Алматинской области
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло около острова Крит
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло около острова Крит
Доступность лабораторных анализов и диагностики увеличилась в 7 раз в Казахстане - Минздрав
Доступность лабораторных анализов и диагностики увеличилась в 7 раз в Казахстане - Минздрав
В Минздраве РК назвали меры для исключения приписок со стороны медорганизаций
В Минздраве РК назвали меры для исключения приписок со стороны медорганизаций