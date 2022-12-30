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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана

    30 Декабря 2022, 06:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в четырех городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По информации РГП «Казгидромет», 30 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Костанай, Кокшетау, Петропавловск, Балхаш.

    Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Степени предупреждений устанавливаются в зависимости от уровня превышения максимально разовых концентраций загрязняющих веществ установленных нормативов.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Как сообщалось ранее, туман, осадки, низовую метель и усиление ветра прогнозируют синоптики 30 декабря в Казахстане.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Экология Погода
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