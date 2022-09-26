Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 26 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Усть-Каменогорск (2 степени), Семей (2 степени), Риддер (2 степени), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере данных городов. Ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях гражданам рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что 26 сентября на северо-западе и севере страны ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра и град.