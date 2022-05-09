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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
9 Мая 2022 06:33

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики прогнозируют 9 мая неблагоприятные метеорологические условия в городах Алматы, Кокшетау, Нур-Султане и Петропавловске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия. Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 9 мая в Казахстане ожидаются д ожди с грозами.



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