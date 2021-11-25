Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеоусловиях в городах Казахстана 25 ноября рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».
По данным РГП «Казгидромет», 25 ноября 2021 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Кокшетау, Костанай и Шымкент.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- В столице из-за непогоды занятия для школьников второй смены перевели в онлайн
- За сутки в столице Казахстана выпала месячная норма осадков
- 12 авиарейсов на вылет задержали из-за непогоды в Нур-Султане
- Лавиноопасный период начался в Восточном Казахстане
- Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще 10 регионах
- Снег, сильный ветер, гололед - синоптики о погоде 25 ноября в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана