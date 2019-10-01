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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана

1 Октября 2019 02:10
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия во вторник ожидаются в четырех городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По информации синоптиков, 1 октября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Атырау, Караганде, Нур-Султане и Павлодаре.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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