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вчера 13:20
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия во вторник ожидаются в четырех городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, 1 октября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Атырау, Караганде, Нур-Султане и Павлодаре.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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