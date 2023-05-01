Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 1 мая в столице республики ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в Астане будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее неприятный запах и смог в столице объяснили синоптики. «26-28 апреля в Астане преобладала погода без осадков, с высоким дневным температурным фоном. Ночью 29 апреля т.г. с северных морей смешался холодный антициклон, смена теплых воздушных масс на холодные, безветрие в ночные часы привело к помутнению атмосферы», - проинформировали метеорологи.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.



