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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и восьми городах Казахстана

    18 Января 2023, 06:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия 18 января 2023 года ожидаются в городах Костанай, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Актобе, Астана, Алматы и Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Костанай, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Актобе, Астана, Алматы и Шымкент.

    Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    При неблагоприятных метеоусловиях гражданам рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют 18 января сильные морозы в Алматинской и Жетысуской областях, на большей части Казахстана 18 января сохранится погода без осадков.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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