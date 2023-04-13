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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы

Автор:  
Гульмира Байзакова
13 Апреля 2023, 03:00
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются 13 апреля в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городах Астана и Алматы

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Астана   Алматы   Экология   Казгидромет   Погода  
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